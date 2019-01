- Fjern snøen frå bilen

Nyhende

Det har vore store snøfall siste dagane og det er ikkje berre i fjellet det kan utgjere ein sikkerheitsrisiko. Torsdag var Politiet i Nordfjord ute med åtvaring til publikum, der dei saman med dette bildet skreiv følgjande tekst på facebooksida si:

"Denne bilen ble stanset og kontrollert i Stryn sentrum i dag. Fører blir anmeldt for å opptrådt uaktsomt i trafikken. En slik mengde med snø og is kan potensielt skape stor fare både for den aktuelle fører, men også for de som kommer bak bilen. Når bilen blir varm, så smelter også snø/is på taket. Dette gjør at hele lasset med snø kan komme forover. De som kjører bak kan også få snø/is i deres front, noe som også er potensielt livsfarlig. I disse tider forventer vi at folk tar seg tid til å få bort all snø på bilen, uavhengig av om en har stor eller liten bil, takboks eller ikke".