Johannes avgjorde spennande stafett

Nyhende

Norge tok sin femte strake stafettsiger i Ruhpolding, men det var ikkje før på sisterunden at det heile vart avgjort. Der viste Johannes Thingnes Bø seg som den sterkaste.

Det var eit sterkt lag Norge mønstra, og kanskje var det VM-laget vi fekk sjå i aksjon fredag.

Lars Helge Birkeland og Vetle Sjåstad Christiansen gjekk solide løp på første og andre etappe, og det norske laget var i tet då Tarjei Bø tok fatt på sin etappe. Tarjei var først inn til liggande skyting, og med fullt hus var han framleis i tet. På ståande bomma han derimot grovt på dei to første skota, men stryningen redda seg inn på ekstraskota. Forspranget var no skrumpa inn til ni sekund, og Bø sleit utover på sisterunden. Til veksling var det daudt løp mellom Norge, Austerrike og Tyskland, og det låg an til ein skikkeleg fight på siste etappe.

Også Johannes Thingnes Bø skaut feilfritt på liggande skyting, medan Tyskland og Austerrike måtte ty til ekstraskot. Markane-ekspressen gjekk ein god mellomrunde, men tre ekstraskot førte til at tyskaren Benedikt Doll gjekk først ut frå skyting.

1,4 kilometer før mål sette Thingnes Bø inn støtet, og ein sliten Doll hadde ingenting å stille opp med. Thingnes Bø gjekk mot mål i einsam majestet, og Norge tok sigeren 13,5 sekund føre Tyskland. Frankrike kneip tredjeplassen føre Austerrike, 26,2 sekund bak det norske laget.

- Eg vart stressa av alt presset rundt, og eg tok til å tenke for mykje på siste skyting. Eg var heldig som slapp strafferunde, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter løpet.