Breiband mellom rådhusa blir prioritert

Under møtet i fellesnemnda for nye Volda orienterte prosjektleiar og rådmannen i Volda, Rune Sjurgard, om planlagt fibertilknyting mellom Volda rådhus og kommunehuset Smia med avtappingspunkt til private hustandar i mellom.

Sjurgard seier at administrasjonen ikkje har kapasitet til å følgje opp fiberutbygging frå avtappingspunkta enno. Fiber mellom rådhusa blir prioritert. Prosessen vil bli tatt opp i etterkant av samanslåinga, står det i protokollen.