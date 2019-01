Vil ha tilbake gangfeltet ved skulen

Nyhende

– Skulen er mykje brukt på kveldstid. Her er idrettsbane og klatrepark. Området har ein miks av gåande, syklande og køyrande. Det er behov for å regulere forholdet mellom dei ulike trafikantane, eit overgangsfelt vil vere tydeleg for alle at her er det aktivitet, skriv leiaren for kontaktutvalet, Ketil F. Hansen i brev til Stryn kommune.

Gangfeltet vil binde skulen til vegen forbi Olden gamle kyrkje og Yris kafe. Slik det er no meiner Kontaktutvalet at dei gåande blir tvungne ned til den trafikerte fv 60 istaden.

Det vert også synt til den store turisttrafikken i området og at besøkjande i kyrkja nyttar parkeringsplassen ved skulen.

- Etablerte gangfelt ved ein feil

I førebels svar frå Statens vegvesen skriv dei at det i samband med omlegging av fv.725, og etablering av nytt kryss ved fv.60, ved ein feil vart lagt ned taktile-heller og nedsenka kantstein på det området det no er ønska gangfelt.

- Det har tidlegere ikkje vore eit skilta og merka gangfelt på denne staden, skriv dei til Kontaktutvalet.

Skal gjennomføre teljing

Statens vegvesen viser til Handbok V127 og "Kryssing for gåande", og at denne gir klare føringar for kvar og når det skal tilretteleggast for gangfelt. Saka har også vore diskutert før.

- Etablering av gangfelt på fv.724 har tidlegare vore ei sak hos oss. I mars 2014 blei det mellom anna utført ei telling av kryssande mellom klokka 08:15 – 09:15. Tal kryssande var 2 stk. Etter ei samla vurdering vart det bestemt å ikkje etablere eit nytt gangfelt på det omsøkte punktet, skriv Statens vegvesen.

Dei er derimot opne for å gjere ei ny vurdering.

- Før vi går nærare inn i vurderingane ønskjer vi å få ei oversikt over kor mange som kryssar vegen på den aktuelle staden og ferdselsmønsteret til dei gåande i området. Vi vil forsøke å utføre ei telling i nær framtid, og før utgangen av februar 2019. Når tellinga er utført vil vi kome tilbake med ein konklusjon i saka.

Leiar for Kontaktutvalet, Ketil F. Hansen, kunne ideelt sett tenkt seg at teljinga vart lagt til eit litt anna tidspunkt.

- Heller ei telling i mai med cruiseanløp eller ved gravferd, seier Hansen.