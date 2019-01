Høyr det nye lokalsportmagasinet når du vil

Nyhende

Førre onsdag hadde Radio Stryn premiere på nysatsinga Sport und Spaß, som er eit lokalsportmagasin som vil gå annankvar onsdag frametter vinteren. Programmet er under leiing av Frank Hool, Thomas Thaule og Roy Aron Myklebust.

Ikkje alle har høve til å høyre sendingane direkte, og i tillegg til reprise onsdagane det ikkje er live-sending, kan ein no laste dei ned som podcast eller høyre dei via lenka under. Noko som betyr at du styrer fullt og heilt sjølv når du vil ha Sport und Spaß på øyret!

Ønskjer du abonnere på Radio Stryn og Sport und Spaß som podcast kan du søkje opp Radio Stryn i iTunes på mobilen din. Då vert nye episodar lasta opp fortløpande.

Høyr den første sendinga her, der mellom anna Johannes Thingnes Bø, Johann Sigurdsson, Jens Isehaug og Ronny Heggen deltok som gjester.