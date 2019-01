Tilsett som politikontakt i Stryn og Hornindal

Vi har fokus på å bruke bekymringssamtalar rett, for å hindre ei uheldig utvikling. Ei bekymringsmelding er ikkje ein anmeldelse

Nyhende

Som følgje av Nærpolitireforma vart det vedteke at alle kommunar skal ha ei politikontakt. Frå 1. januar tok Vidar Stavik (45) til i stillinga ved Politiet i Stryn og Hornindal.

Stavik, som kom til polititenestestaden som politibetjent i 2007, er godt kjend for publikum i distriktet.

Fast samarbeidsmøte

Ei av oppgåvene for politikontakta er å ha brei kontakt med kommunane og utveksle kunnskap og erfaring med desse.

– Kontakta med kommunane er viktig. Vi har mellom anna politiråd som fast samarbeidsmøte mellom politiet, ordførar og aktørar i kommunen, seier Stavik.

Politikontakta har også eit overordna ansvar for å følgje med på kriminalitetsbildet og trendutviklinga lokalt, og få sett inn dei rette tiltaka for å stoppe og hindre utvikling av både mindre og større typar kriminalitet.

Særleg fokus på ungdom

– Vi skal særleg ha fokus på kriminalitet blant ungdom under 18 år. Politikontakta skal mellom anna sørge for at det blir gjennomført førebyggjande tiltak, som foredrag og undervisning, i barnehage og skule, forklarer Stavik.

Politibetjenten seier han vil ha særleg fokus på bekymringssamtalar i høve til å stoppe negativ utvikling hos ein ungdom.

– Bekymringssamtale er eit eige spor utanom straffesaks-sporet. Vi i politiet er avhengige av tillit og godt samarbeid med skulen og innbyggjarane generelt når et gjeld førebyggjande tiltak for ungdom i risikogruppa. Då er det viktig med bekymringsmeldingar, seier Stavik.

- Trygt med bekymringsmelding

– Det skal vere heilt trygt å kome med bekymringsmelding. Vi har fokus på å bruke denne informasjonen rett for å hindre ei uheldig utvikling. Ei bekymringsmelding er ikkje ein anmeldelse, understrekar Vidar Stavik.

– Det går an å ha ein trygg samtale med politiet om ein er bekymra. Vi har lenge ønskt at denne terskelen skulle vere låg, men no er det sett litt meir i system.

Politibetjenten understrekar at det førebyggjande går som ein raud tråd og skal vere gjennomgåane i all politiet sin aktivitet.

– Kriminalitetsførebygging ligg i botnen for alt politiet gjer, understrekar den nytilsette politikontakta for Politiet i Stryn og Hornindal.