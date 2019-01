Seks innkomne anbod

Nyhende

Fristen for å levere anbod på nye tunnelar til Flo og Blakset er no gått ut, og torsdag vart anboda opna.

I alt kom det inn seks anbod. Hæhre Entreprenør AS var lågast med 490 millionar kroner. Deretter følgde Kruse Smith med 504 millionar, og Bertelsen og Garpestad med 511 millionar.

To tunnelprosjekt

Entreprisen inneheld bygging av to tunnelprosjekt i Stryn, Blaksettunnelen på fv 698 og Flotunnelen på fv 722.

No startar arbeidet med å kontrollrekne tilboda og sjekke at all dokumentasjon er lagt ved, før Statens vegvesen tek ei endeleg avgjerd om kven som får oppdraget.

– Etter framdriftsplanen vert kontrakten med entreprenøren signert i løpet av mars. Anleggsarbeidet vil truleg starte i april, seier prosjektleiar Øystein Tytingvåg i ei pressemelding.

Tilbydarar

Dei seks tilbydarane er (namn og tilbod eks. mva):

– Hæhre Entreprenør AS, 489.634.757 kroner

– Kruse Smith Entreprenør AS, 503.834.866 kroner

– Bertelsen & Garpestad AS, 511.310.175 kroner

– Leonhard Nilsen & Sønner AS, 648.327.276,40 kroner

– AF Gruppen Norge AS, 649.987.345,72 kroner

– NCC Norge AS, 819.550.417 kroner

Ny tunnel på fv 698 mellom Blakset og Robjørgane skal erstatte dei to gamle tunnelane Blakset 1 og Blakset 2. Den nye Blaksettunnelen blir 1.190 meter.

Fv 722 Veslebygda-Flo er eit skredsikringsprosjekt. Ein tunnel på rundt 4 km skal gi skredsikker veg mellom Veslebygda og Flo.