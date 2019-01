Skjerpa krav til vinterdekk for tunge køyretøy

Nyhende

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vintervegar. Difor har eg no bedt Vegdirektoratet skjerpe reglane for vinterdekk for tunge køyretøy ytterlegare. Farlege vogntog skal bort frå norske vegar, seier samferdsleminister Jon Georg Dale.

– Dette er eit tiltak i arbeidet for auka sikkerheit og framkome på norske vintervegar. Eg ønskjer at denne skjerpinga blir gjennomført så raskt som mogleg, og før neste vintersesong, seier Dale i ei pressemelding frå Samferdselsdepartementet.

Regjeringa innførte i 2013 eit påbod om vinterdekk for tungbil over 3.500 kg med unntak av løfteakslar. I 2014 blei dette påbodet utvida, og det blei innført påbod om vinterdekk på alle akslar.

Vegdirektoratet skal også vurdere om eit skjerpa vinterdekkrav berre bør gjelde drivande og styrande akslar slik som i Tyskland, eller alle hjul, inkludert hjul på tilhengar. Tyske myndigheiter har skjerpa krava til vinterdekk for tunge køyretøy, slik at det berre er dekk merka med eit såkalla «alpesymbol».