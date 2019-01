Nyhende

Ein førar vart fredag anmeldt for ikkje å ha sikra lasta si i samband med kontroll på Kjøs. Lasta bestod av fem pallar med skifer som stod usikra inne på lasteplanet.

I tillegg vart ein førar pålagd døgnkvile, tre førarar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsregelverket. To førarar fekk også gebyr for manglande dokument og ein førar fekk gebyr for manglande kjetting. Og nok ein gong måtte ein førar rydde frontruta før vidare køyring.