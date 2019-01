Gjenhøyr med Heimebane-Josefine

Nyhende

Om tre veker er det klart for sesong 2 av den populære dramaserien Heimebane, som utspelar seg i og rundt livet i ein sunnmørsk fotballklubb. I ei av dei sentrale rollene finn vi Josefine Agathe Hove frå Jutedalen i Hornindal. Ho spelar Sissel Renate i serien og vart mellom anna kjent for replikken " I'm on fire" i den første sesongen.

Vi har leita fram eit radiointervju med Josefine, frå podcast-serien Fjordingen på Flo skue, teke opp sommaren 2017. Dette var rett etter at Hove hadde fått vite om rolla, som vart hennar debut i TV-ruta, og her fortel ho for første gong om tankar rundt denne og elles om planar og draumar rundt eit liv som skodespelar.

Heimebane 2 har premiere på NRK 17. februar.