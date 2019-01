Nye topplasseringar i Holmenkollen

Nyhende

Også på den andre dagen av Kvalfossprinten i Holmenkollen vart det høgt opp på listene for fleire av løparane frå Hardbagg og Markane.

Søndag var det Maren Hjelmeset Kirkeeide frå Markane IL som sytte for pallplassen ved å bli nummer tre i klasse J16. Ho var knappe to sekund unna andreplass og skaut 1-2. Emilie Flo Stavik, også Markane IL, vart her nummer åtte i det tøffe selskapet. Ho fekk til til saman fem bom.

Hardbaggløpar Ann Kristin Aaland skaut berre to bom og gjentok gårsdagens sterke prestasjon og vart nummer fire i klasse J15.