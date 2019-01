Nytt toppløp av Bø -men slutt på sigersrekka

Nyhende

Johannes Thingnes Bø varta igjen opp med stor idrett då helga vart avslutta med fellesstart, skiskyttarane sitt svar på Formel-1.

Det låg lenge an til ny siger, som ville vore den sjette på rad, noko ingen herreløpar har gjort før han. Men ein bom på kvar av dei to siste skytingane vart for tøft i konkurranse med ein svært god Quentin Fillon Maillet.

- Eg vart skjelven på begge ståskytingane men såg mulegheit med raskt, fullt hus å kjempe om sigeren. Eg tok sjansen men bomma på siste dessverre. Men andreplass er kjempebra, sa Bø til NRK etter løpet.

Fem sigrar og to andreplassar i januar er mildes talt imponerande.

- Eg tippar mellom 14 og 18-19 sigrar i år, uttalte Ole Einar Bjørndalen til NRK.