– Eg hadde vore sosialklient utan hjelp frå Morksenteret

– Takka vere Mork rehabiliteringssenter har eg vore i stand til å bidra til samfunnet i staden for å vere ei utgift, seier John Edelston som i ein alder av 75 år framleis er i arbeid som sjølvstendig næringsdrivande.

Edelston, opphavleg frå Manchester, busett i Loen, har eit langt arbeidsliv bak seg både som Nordsjøarbeidar, snikkar for Hagen AS og seinare som sjølvstendig næringsdrivande sveisar. Men arbeidslivet kunne fått ein brutal slutt for Edelston etter at han vart ramma av eit hjerneslag heime på baderommet sitt som 65-åring.

Han låg på Nordfjord sjukehus i ei veke før det vart ordna plass til han på Mork Rehabiliteringssenter. Som Fjordingen har omtala tek Morksenteret jamnleg i mot pasientar frå Nordfjord.

Edelston, som måtte lære seg å gå på nytt, er full i lovord om erfaringa si frå Mork.

Effektiv behandling

– Eg kunne ikkje gå skikkeleg, sleit med balansen og hadde ikkje kraft i armar eller bein. Som sveisar er eg heilt avhengig brukandes armar, poengterer han.

Edelston fortel at som pasient på Mork er det ikkje berre ei behandling ein gong eller to i veka.

– Ein blir overvaka heile døgnet og ein har eit kompetent team rundt seg som syter for riktig trening slik at du blir frisk mykje raskare, fortel han.

Edelston var på rehabiliteringssenteret i fire veker og var så smått tilbake i arbeid berre fire månader etter hjerneslaget.

– Utan denne behandlinga hadde eg truleg levd på sosialstønad i årevis. Kanskje hadde eg aldri kome tilbake i arbeid, seier Edelston.

– Må bli veldig kostbart i lengda

At dette tilbodet no står i fare for nedlegging forargar 75-åringen.

– Dei som bestemmer å kutte i dette tilbodet kan ikkje ha kunnskap om kva dei gjer. Kuttar dei eit slikt rehabiliteringstilbod må det bli veldig kostbart i lengda med mindre skatteinntekter, høgare sosiale utgifter, større belastning for dei pårørande og ikkje minst mindre verdigheit for dei som bli ramma.

Norge går for å ha det beste helsevesenet i verda, så bevis det då! seier han.

