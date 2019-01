Bondelaget ønsker tidsfrist for dødsbu

Nyhende

– Vi ønsker at landbrukseigedommane skal vere aktivt i bruk, og det oppnår vi ikkje så lenge dei er dødsbu. Konsekvensen er at dei blir brukte som fritidseigedommar og inntrykket vårt er at mange ønsker å la eigedommane liggje i dødsbuet for å sleppe å flytte dit, seier juridisk sjef i bondelaget Erlend Stabell Daling til VG.

Han meiner særleg fylka i Nord-Norge, i tillegg til delar av Vestlandet og fjelltraktene i Sør-Norge er ramma.

– Nokre gonger blir ikkje arvingane einige om kven som skal overta eigedommen. Og er det buplikt, er det ikkje alltid dei har lyst å flytte viss dei bur i byen, og har arva eigedom ein annan stad, seier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Ellen Alfsen i skogeigarforbundet.

I den nye regjeringsplattforma heiter det at dei vil greie ut moglegheita for å innføre retningslinjer for kor lenge dødsbu kan eige ein landbrukseigedom.

Ifølgje avisa kjem det i forslaget til endring i lova fram at heile 4.883 landbrukseigedommar inngjekk i dødsbu i 2016.

(©NPK)