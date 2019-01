Sjur Ole Svarstad gjestar Sport und Spaß

Nyhende

Mange har tydelegvis fått med seg den første sendinga, anten live eller spela av i Soundcloud i etterkant.

– Veldig moro! No gler vi oss til ny sending med sportspreik, konkurranse og ein prosjon tøys, seier programvertane Frank Hool, Thomas Thaule og Roy Aron Myklebust.

Denne gongen er det tidlegare landslagstrenar i langrenn, Sjur Ole Svarstad som blir hovudgjest. Svein Olav Solum skal fortelje om sin lidskap til Everton i spalta Kveldens blodfan og Åse Ørjasæter blir med og mimrar om åra då ho var ein lovande speedski-køyrar. I tillegg blir det prat med Odd Sindre Tonning som har fått draume-sommarjobben for ein som elskar sport og Liverpool.

- Og merk at vi har endra klokkeslettet for sending til kl 20.30, påpeikar Myklebust. Sport und Spaß-redaksjonen håpar det vil gjere det lettare for fleire å få med seg sendinga live.