- Negative ringverknader

Nyhende

Både trafikklærarar og førarkortelevar håpar Nordfjordeid trafikkstasjon ikkje vert nedlagd. Dette er eit alternativ til innsparing for Statens vegvesen, slik Capgemini Consulting sin rapport legg opp til.

– Det er elevane som vert taparane og sit att med rekninga dersom omlegginga fører til nedlagd trafikkstasjon på Nordfjordeid. Dette seier trafikklærar Bård Ove Bergset. Han forklarar dette med at kandidatane først må reise vekk for å gjennomføre prøver. Dette vil ifølgje Bergset føre til meir skulefråvær, ekstra skyss og ekstra utgifter. I tillegg peikar han på at det ikkje alltid går buss som passar, og at foreldre må ta fri frå jobb for å skysse eleven til trafikkstasjon eller servicekontor som ligg fleire mil vekke.

Det er i rapporten lagt opp til at Førde skal ta over funksjonar frå Nordfjordeid, og ekstra reisetid er skissert til 120 minutt.

Dette meiner Bård Ove Bergset ikkje er realistisk.

– Då må det vere godt føre og liten trafikk, seier han.