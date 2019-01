Stor takk til hjelparane etter fjøs-kollapsen

Nyhende

Ikkje minst fekk livdyrsjåførane stor takk for at dei fekk berga storfea trygt ut av fjøset.

Bøndene og livdyrsjåførane fekk blomar, heider og ære på eit møte på Eid kyrkjetun tysdag kveld. Tema for kvelden var Dyrevelferd. Dyras ve og vel – dine val gjer ein forskjell. Møtet var i regi av Eid og Bremanger produsentlag. Dei 35 frammøtte bøndene klappa for bragda som bøndene og livdyrsjåførane hadde utført, skriv arrangørane i ei pressemelding.

Gjekk knirkefritt

På kort varsel måtte 21 mjølkekyr og 2 kviger flyttast til nye fjøs. Det var ei stund ikkje sjølvsagt at kyrne vart berga ut av fjøset, men takka vere god og dyktig hjelp, vart bergingsarbeidet ein suksess. Leiar i Eid Bondelag, Knut Tore Nes Hjelle, takka dei frammøtte som berga dyra ut av fjøset. Han sa at det var takka vere dyktige livdyrsjåførar og flinke bønder med god kunnskap om handtering av dyr som gjorde at berginga gjekk så raskt og knirkefritt.

Kvardagsheltane hylla

På vegner av bonde Arve Halsteinslid, takka kona Anna Kirsten Hellevang og sonen Tor-Erik Halsteinslid bøndene og livdyrsjåførane for den flotte jobben, og for at dei stilte velvillig opp. Dei retta spesielt ei stor takk til dei som gjekk inn i fjøset og fekk løyst dyra frå båsplassane sine og fekk berga kyrne ut. Ikkje minst takkar dei alle dei åtte bøndene som på kort varsel tok i mot mjølkekyrne. Dyra kom så godt som uskadde frå ulukka. Livdyrsjåfør Bjørn Aardal seier at transporten gjekk heilt fint og kyrne bar ikkje preg av hendinga. Han fekk lett fekk plassert kyrne i fjøsa til dei åtte bøndene.

Godt samarbeid

Styreleiar i Tine, Cecilie Bjørlo, sa i innleiinga på møtet at det er viktig med godt samhald mellom bøndene i bygda. Ho la til at denne hendinga er eit godt døme på kor viktig godt samhald mellom bønder er.

Leiar i Eid Bondelag, Knut Tore Nes Hjelle, overrekte også blomar til familien Arve Halsteinslid og Anna Kirsten Hellevang.