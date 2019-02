Kamp om sommarjobbane

Nyhende

Færre unge enn før har i dag erfaring frå arbeidslivet, til dømes frå deltidsjobb eller sommarjobb. Men for dei som vil tene seg nokre ekstra kroner er det allereie tid for å leite etter om sommarjobb.

– Vi ser at medlemsbedriftene våre allereie er i gang med å førebu seg til sommaren. Derfor vil vi absolutt anbefale ungdom å vere tidleg ute for å kapre draumejobben, seier direktøren for juridiske tenester i Virke, Elin Spjelkavik, til NRK.

Det skal vere over 300 annonsar om sommarjobb på Finn.no no.

– Dagens ungdom er ambisiøse, dei jobbar hardt og stiller store krav til seg sjølv. Eg trur det viktigaste er å vise at du er ryddig, at du står på og at du er ein å stole på, seier Spjelkavik om sjansane for å få jobb. Ho skulle gjerne sett at fleire ungdomar såg verdien i ein sommarjobb og at ein ikkje er altfor kresen.

