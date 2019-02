Nyhende

I samband med fastsetjing av dei kommunale retningslinjene for sosial hjelp, vart det i helse- og sosialutvalet diskutert kor vidt barnetrygda er del av inntektsgrunnlaget. I dag er dette praksis, men regjeringa har signalisert endringar her, at den skal haldast utanfor.

Jan Træen (Ap) fremja forslag om at ein føya til i vedtaket at dette skal vurderast i budsjettet for 2020. Noko utvalet støtta.