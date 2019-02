Nyhende

Sektorutval for helse og sosial vedtok i møte tysdag at Cafe Gobeten i Innvik blir ilagt ein prikk for brot på alkohollova. Lovbrotet skjedde i desember i fjor då kafeen på facebooksida omtala med tekst og bilde ei øl-lansering, som skulle finne stad på Cafe Gobeten. Dette blir sett på som alkoholreklame og brot å lovverket.

– Saka er veldig kurrant. Dei har fått den mildaste reaksjonsforma ein kan få, og er eit brot som krev reaksjon, kommenterte Rune Myklebust (Sp).