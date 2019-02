Nyhende

Natt til onsdag gjennomførte Statens vegvesen ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru.

Ein førar vart meld for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Tre andre førarar fekk advarsel for brot på same regelverk. Tre førarar måtte rydde i frontruta. Ein førar hadde ikkje merka køyretøyet tilstrekkeleg.