Nyhende

To gebyr for ikkje å ha brukt bilbelte, eit gebyr for ikkje medbrakt førarkort og eit muntleg pålegg om merking av utstikkande last, det var resultatet etter politiet sin kontroll i Stryn sentrum fredag.

292 køyretøy vart kontrollerte.

- Generell god bruk av sikkerheitsbelte i Stryn i dag, står det som kommentar til rapporten frå politiet.