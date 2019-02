Nyhende

Oskar Guddal Breivik (17), Markane IL, ser no ut til å vere tilbake for fullt etter skaden i haust. På landsdelsmeisterskapen i skiskyting i helga vann han både laurdag og søndag, og på normaldistansen søndag hadde han bestetid av alle i juniorklassane. Skytinga sat også bra, særleg den ståande serien på normalen var det sjvung over.

(Foto: Markane IL)