Vedtok gjesteelevavtale

Nyhende

Onsdag vedtok Hovudutvalet for Opplæring Sogn og Fjordane avtalen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommune om å gje elevar frå «gamle Hornindal» og Vanylven høve til å gå på vidaregåande skular i Nordfjord på tvers av fylkesgrensa.

Les også: Dette er vi veldig glade for, seier elevar ved Hornindal skule

Det betyr at elevane frå denne delen av Møre og Romsdal ikkje stiller bakerst i køen, men konkurrerer på lik linje med andre søkjarar.

– Ei viktig og positiv sak, ikkje minst for å halde oppe det same høvet som det har vore til no for at elevar frå Hornindal og Vanylven kan gå på Stryn og Eid vidaregåande skule også etter årsskiftet, seier fungerande leiar i Hovudutvalet for Opplæring, Alfred Bjørlo.