Ønskjer velkomen til løypene i vinterferien

Nyhende

– No ser vi fram mot vinterferien. Vi skal gjere det vi kan for at folk skal ha det så kjekt som muleg, seier Frode Briksdal ved Stryn Vinterski. Vi møter han saman med kollegaer ved skisenteret og Arvid Hatledal og Hilde Gjøvåg i Turløyper Stryn. Til ære for fotografen har dei samla trakkemaskinene for å synleggjere kva apparat i form av maskiner og folk som er i sving for å legge tilhøva til rette for eit godt skitilbod i både bakken og turløypene.

– Vi vil preparere kvar dag og jobbar no med løyper også til Hogden. Det blir også løyper til Grendasetra, seier Hatledal, som eig to av maskinene .