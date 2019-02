Godt løp av Aaland

Nyhende

15 åringen Ann Kristin Aaland tok ein respektabel 6. plass for Hardbagg IL i J15 klassa under Hovudlandsrennet i sprint i Oppdal laurdag. Over 60 skiskyttarar stillte til start i dette løpet.

I J16 klassa gjekk Markane IL-løparane Maren Hjelmeset Kirkeeide, Emilie Flo Stavik og Hedda Garlid Hilde på henhaldsvis 20, 21 og 22. plass.

Sondre Roset og Tord Sølvberg frå Hardbagg IL fullførte sprintrennet i G16 klassa og enda på henhaldsvis 42 og 45 plass.

I dag søndag er det stafett under Hovudlandsrennet i Oppdal

Meir om dette arrangementet i tysdagavisa