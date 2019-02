Hytteglede for alle

Nyhende

Då er dagsturhyttene noko for deg. Kommunane i Sogn og Fjordane har siste året fått si eiga dagsturhytte.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga til Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane sjølve. Utgangspunktet er visjonen i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv: Fysisk aktivitet for alle.

Lågterskeltilbod

Dagsturhyttene skal vere eit lågterskeltilbod for turgåarar. Hytta er ein plass for å ta seg ei kvilestund, ete nista si, få litt varme i seg og bla i ei bok eller to. Det spesielle er at alle 26 kommunar i Sogn og Fjordane har fått eller er i ferd med å setje opp dagsturhytte.

I Stryn ligg hytta på Kloppemyra, og du kan gå hit både frå Tonningsøyra og Stryn Vinterski, eller frå Setrevegen.

I Hornindal ligg hytta på veg opp Ytrehornsnakken, ovan for Nakkebruna. Her har du flott utsikt både ned i bygda, ut over Hornindalsvatnet og innover dalen.

Nynorsk turbibliotek

Hyttene er utstyrte med eit minibibliotek med hovudsakleg bøker for barn og ungdom. Dette nynorske turbiblioteket er det Fylkesbiblioteket som har ansvaret for. Tanken er å stimulere til lesing og å gjere kjent god, nynorsk barnelitteratur.

Det er det lokale folkebiblioteket som har tilsynet med turbiblioteka og supplerer med eigne bøker om friluftsliv, natur, segner og eventyr, lokale kulturminne, turmat, dyreliv, dikt og anna.

Teater og forfattarbesøk

Fylkesbiblioteket har også søkt og fått midlar frå Nasjonalbiblioteket til eit toårig prosjekt for å skape aktivitet og stimulere til bruk av både dagsturhyttene og turbiblioteka, og for å prøve ut kombinasjonen kultur og fysisk aktivitet/tur.

Midlane skal gå til fleire turnear med m.a. teater og forfattarbesøk i dagsturhyttene. Målgruppene er barnehagar, skular og flyktningar.