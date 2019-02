Sterk plassering

Nyhende

Sogn og Fjordane stilte med to jentelag (J 15/16) under stafetten søndag og kan no skilte med ein sterk 5.-plass blant 21 konkurrerande lag frå heile landet.

Det var Ann Kristin Aaland, Turi Lise Totland og Maren Hjelmeset Kirkeeide som sytte for denne plasseringa. Det såg ei stund ut til at det kunne bli medalje for trespannet, men grunna ei strafferunde på siste etappe rauk pallplassen.

Jentene har likevel all grunn til å vere godt nøgd med ein 5.-plass, berre 39 sekund bak vinnarlaget frå Buskerud.

Det andre laget, med Emilie Flo Stavik, Hedda Garlid Hilde og Linnea Melheim Espe gjennomførte stafetten for Sogn og Fjordane og gjekk inn til ein 13. plass søndag.

Det var meir å glede seg over i Oppdal for jentene frå trivselsfylket. Hedda Garlid Hilde og Turi Lise Totland markerte seg nemleg som Hovudlandsrennet sine beste skyttarar med heile 58 treff av 61 skot.

Dei to jentene skaut også fullt hus under normaldistansen fredag.