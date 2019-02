Nyhende

Ellen Hilde Hauge og Kjell Bruland er to av utvikarane som har blitt utolmodige etter å få ein plan for ferdigstilling av området langs elva i Utvik. Det dei saknar mest, er leikeområde med ballbinge slik at borna har ein plass å samlast.

– Ballbingen som var her var eit samlingsområde for mange alderstrinn, og ungane saknar å ha dette tilbodet, seier Kjell Bruland som sjølv merkar på ungane at dei vil ha ballbingen bygd opp att.