Nyhende

Det seier Ivar Fivelstad, prosjektleiar for Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt arbeid med opparbeiding av elveområdet i Utvik. Han forstår at bygdefolket begynner å bli utolmodige i høve framdrifta med å ordne opp i området langs elva.

– Når det verste med snø er over, er vi no i gong att, seier Fivelstad til Fjordingen. Han seier NVE allereie har ei gravemaskin plassert i Utvik, og at arbeidet med utjamning og opparbeiding for fullt har starta denne veka.