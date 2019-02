Når kvart sekund blir livsviktig

Nyhende

12 personar tok del når Indre Nordfjord Turlag inviterte til Skredvettdag ved Hornindal skisenter laurdag. Innleigd kursleiar var stryningen Einar Løken som er tindeveileder for Bre og Fjell.

Han starta med teori om alt frå val av trase, skredtypar og korleis svake lag i snøen blir årsak til skred. Men som Løken sjølv understreka, så må ein ut i terrenget for å setje kunnskapen ut i praksis.

Oppe i fjellet var det lagt vekt på praktisk bruk av skredsøker. Alle som ferdast i fjellet bør, eller må ha ein slik.

Den kan vere forskjellen på liv og død, for blir du tatt av eit skred er tida knapp, veldig knapp.

– Etter 15 minutt er det svært liten sjanse for overleving grunna CO2-forgifting, sa Løken.

Gjer ein test av alle skredsøkarane i turfølget før turen begynner og test både sendar og mottakarfunskjonen.

Skredsøkarene skal vere på kroppen under jakka, eller i ei sikker lomme med glidelås, minst 20 cm frå mobiltelefonen.

– Batteriet i mobilen påverkar nemleg skredsøkaren så mykje at den kan vise feil avstand. Det er lite tid til feil når uhellet først er ute, sa Løken.

Deltakarane fekk i oppdrag å grave ned ein skredsøkar, finne den og grave den opp.

– Dette er noko alle bør trene på, gjerne ute i hagen. Det er lite poeng med dyrt skredutstyr om ein ikkje kan å bruke det, formana han.

Løken forklarte at ein skal springe i sikksakk over skredområdet for å dekkje størst mogleg område på leit etter første signal. Skredsøkaren har i praksis ei rekkevidd på mellom 40 til 80 meter.

– Når ein kjem nærare enn tre meter frå skredsøkaren så hold sendaren under knehøgde. Retningsvisaren fungerer ikkje når ein er så nær, forklarte Løken.

Ved funn tek ein i bruk skredstanga som skal stikkast rett ned og med ca. 25 centimeters mellomrom.

– Ein kjenner lett om ein støyter på stein eller eit menneske med søkestonga, sa Løken.

Funnstaden markerast før gravinga tek til, så raskt ein klarer. Som deltakarane fekk lære så skal ein ikkje grave nedover.

Det tek både for lang tid og det blir vanskeleg å få personen ut av eit hol nede i bakken.

– Begynn gravinga innover mot målet og bytt gjerne på å stå fremst å grave. Når personen er funnen er det viktigaste å frigjere luftvegane, forklarte Løken.

For Indre Fjordane denne dagen hadde varsom.no varsla faregrad 3 som betyr "betydeleg skredfare."

Løken viste deltakarane ein såkalla snøprofil som viste kvifor faregraden er betydeleg. Profilne viste eit vått snølag øvst og eit tynt lag i midten med sørpeaktige snøkrystallar. Det skulle berre eit lite puff på toppen av snøen før dette laget kollapsa.

– Slik oppstår eit skred og de ser de kor lite som skal til. Dette viser at faregrad 3-varselet i dag er riktig, poengterte Løken.