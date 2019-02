EM-sølv til Tarjei

Nyhende

Tarjei Bø gjekk inn til sølvmedalje på 20-kilometeren i EM i Minsk onsdag, 3,7 sekund bak vinnaren Krasimir Anev frå Bulgaria. Endre Strømsheim frå Norge tok bronsemedaljen, 11,1 sekund bak vinnaren.

Dette var første rennet i europameisterskapen. Tarjei gjekk sterkt ut og leia løpet lenge. Han skaut feilfritt både på første liggjande og første ståande skyting. Til dels kraftige vindkast gjorde skytinga utfordrande, og Bø brukte lang tid særleg på ståande skyting.

Med høg fart i sporet hadde han solid forsprang til konkurrentane etter halvgått løp. Men med ein bom på tredje skyting vart forspranget redusert, og to bom på siste skyting gjorde at Markane-ekspressen missa gullmedaljen. Ein fattig trøyst var det at Tarjei tok sølv med tre bom, medan vinnaren Krasimir Anev hadde berre ein bom. Endre Strømsheim hadde to bom.

Andre norske plasseringar:

10. plass Aleksander Fjeld Andersen, 29. plass Fredrik Gjesbakk, 56. plass Håvard Gutubø Bogetveit (Førde IL), 64. plass Tore Leren.