Fakkeltog for Mork rehabiliteringssenter

Nyhende

Privatpersonar frå Ørsta og Volda har teke initiativ til å mobilisere folk i kampen mot nedlegging av Mork rehabiliteringssenter. Bakgrunnen er at styret i Helse Møre og Romsdal skal gjennomføre eit kutt på 135 millionar kroner, og i kuttframlegget er to rehabiliteringssenter i fare. Det gjeld Mork og Aure.

4. mars inviterer støttegruppa til fakkeltog frå Furene til Mork-senteret, 13 år etter at det sist vart mobilisert eit folkeopprør for å støtte senteret.

– Mykje støtte

– Vi er glade for ordføraroppropet, seier Marit Aklestad, ein av initiativtakarane. Ho syner til at ordførarane i Nordfjordrådet samla har gått ut og støtta bevaring av Mork-senteret som har brukarar frå både Sunnmøre og Nordfjord. Saman med Per Ivar Lied, Ingrid Opedal og Reidunn Tvergrov Øye står Aklestad i spissen for fakkeltog-aksjonen. Mork rehabiliteringssenter har mange støttespelarar som gjer sitt for å hindre nedlegging. Ei støttegruppe for Mork-senteret på Facebook har meir enn 5.000 medlemmer. Desse har hatt familiemedlemmer på rehabilitering, og har sjølv opplevd betre livskvalitet gjennom opphald i institusjonen eller veit kva Mork betyr for mange.

– Brei kompetanse

Marit Aklestad meiner reduksjon i tilbodet gjev uheldig splitting av fagmiljøet og fører til svekka resultat for pasientane. – No er det døgnbemanning. Det er ikkje berre nokre timar med fysioterapi. Det er ting som skjer heile tida. Tilbodet er mykje meir enn fysioterapi, seier Aklestad. Ho syner til at Mork-senteret har bygd brei kompetanse for slagpasientar, og ved utskriving er eit ambulant team med og kartlegg kommunale tilbod. Aklestad meiner kommunane kvar for seg ikkje klarer å byggje opp eit tilsvarande tilbod til dei som treng kompleks behandling.

– Dersom sjuke vert sende rett heim frå sjukehus, er det stor fare for at vedkomande vert sjukeheimspasient, seier Aklestad. Støttegruppa meiner bevilgande styresmakter må sjå at målet med tverrfagleg kompetanse som på Mork rehabiliteringssenter er det er større moglegheit for at sjuke og skadde kjem seg tilbake til eit aktivt liv.