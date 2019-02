Fekk gebyr for dårlege dekk

Nyhende

Ein bilførar fekk 1.500 kroner i gebyr for å ha under fem millimeter mønster i to av dekka. Det opplyser Statens vegvesen etter kontrollen ved Kjøs bru tysdag ettermiddag og kveld.

Kontrollen vart gjennomført i samarbeid med UP Søre Sunnmøre.

Ein førar vart i tillegg anmeld for alvorlege brot på køyre og kviletida medan to andre fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletid.

Tre førarar måtte fjerne gjenstandar i siktsona før dei fekk køyre vidare.

I alt vart 32 køyretøy kontrollerte, opplyser Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen.