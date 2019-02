- Godt i gang med nytt turår

Nyhende

– Etter eit fantastisk år i 2018 med eventyrleg auke i medlemmar, mange flotte turar, stimerking i Utvik og aktivitet i alle undergruppene, er vi no i gang med året 2019 for fullt, fortel leiar Olav Auflem i Indre Nordfjord Turlag (INT). Dei har eit allsidig tilbod av toppturar på ski og andre turar på programmet framover våren.

– Alle kan bli med

– Som vanleg har vi mange flotte fjellturar på programmet vårt av ulik vanskegrad. Tilbodet er ope for alle, både born, unge og vaksne, fortel Auflem. Han legg til at det ikkje for seint å kome med ønskje om onsdagsturar. Turlaget ynskjer alle velkomen til turar i 2019!