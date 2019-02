Nyhende

Ein ung mann frå Stryn er dømd til tap av førarrett for alltid etter å ha blitt teken for promillekøyring to gonger på to år. Mannen vart teken med 1,25 i promille i november i fjor, etter å ha køyrd 60 kilometer veg.

Mannen er dømd til 40 dagar betinga fengsel og ei bot på 10.000 kroner på vilkår at han gjennomfører promilleprogram.