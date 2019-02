«Grensebuar» på Øyebakken

Nyhende

Når det skal gjennomførast grensejustering mellom to kommunar, vil det ofte dukke opp spesielle tilfelle på og nær grensa. Slik vart det og på Øyebakken, der Geir Henning Skåden var leigetakar i huset han ønskte å kjøpe. Før det kunne skje, måtte huset og tomta delast frå ein noko større skogeigedom.

– Det er vel knapt nokon frådelingssak som er blitt så mykje omtalt i lokalavisa. I starten var eg lei av skriveriene, men eg forstod og at saka var spesiell, ettersom eigedomen huset stod på ville bli delt mellom to kommunar og frå neste år to fylke, seier Geir Henning Skåden.