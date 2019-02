Kommunale bustadtomter står «tomme» i fleire år:

– Vi må gripe tak i dette no

Det finst fleire kommunale bustadtomter i Stryn kommune. Problemet er at dei ikkje blir selde. No vil ordføraren setje inn ein offensiv for å gjere desse tomtene attraktive. Nokre stader blir også tomtemangelen skildra som prekær.