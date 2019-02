Har innført ny testmetode mot livmorhalskreft

Nyhende

– Med denne testen får vi eit betre screeningprogram. Målet er å førebygge enda fleire tilfelle av livmorhalskreft, seier leiar i livmorhalsprogrammet Ameli Tropé i ei pressemelding. Kvart år får om lag seks kvinner i Sogn og Fjordane livmorhalskreft. I Norge er talet totalt på rundt 350 tilfelle i året, men Tropé håpar at eit enda meir effektivt screeningprogram skal føre til reduksjon av desse tala.

– Kan Sogn og Fjordane bli det første fylket der det går eit heilt år utan nokre tilfelle av livmorhalskreft? Det er mogleg, men då må kvinnene sjekke seg i tråd med tilrådingane, og helsepersonalet må ta prøvane rett og følgje opp kvinnene nøye, seier Tropé.

På grunnlag av betre testmetodar og vaksine mot HPV-smitte, er fagmiljøa no optimistiske og har tru på at det kan vere mogleg å utrydde sjukdomen.

Frå 1. januar 2019 skjer analysane for kvinnene i Sogn og Fjordane slik:

Aldersgruppa 25 år – til og med 33 år vert som før undersøkt for celleforandringar. Ved normalt prøvesvar er neste prøve om 3 år.

For aldersgruppa 34 år – til og med 69 år går laboratoriene gradvis over til ny metode, med test for HPV. Ved normalt prøvesvar blir neste prøve etter 5 år.

HPV-testen er meir følsam enn den gamle testmetoden så det er nok å sjekke seg kvart 5. år dersom testen er fin.

Trope understreker at den gamle testmetoden også har god kreftførebyggjande effekt, men med denne må kvinnene sjekke seg kvart 3. år.

Overgang til den nye testmetoden vert gjort gradvis for å sikre at alle ledd i Livmorhalsprogrammet har kapasitet til omstillingene. Kvinnene kan ikkje velje testmetode.

Den nye prøven vert teken på same måte som tidlegare, ved gynekologisk undersøking, men analysen på laboratoriet i etterkant er ny. Den nye testen leitar etter smitte med HPV, medan prøven tradisjonelt har vorte granska i mikroskop. HPV er svært vanleg og dei fleste kvittar seg med smitten utan å ha merka at dei har vore smitta.

– Har ei kvinne HPV- smitte, er det verken einstydande med å få celleforandringar eller å få livmorhalskreft, men ho må følgjast tettare. Dei aller fleste som vert smitta, kvitter seg med smitta igjen utan å merke noko, seier Tropé

Livmorhalsprogrammet sender som før påminning når det er tid for ny prøve. Kvinnene treng såleis ikkje hugse på kva testmetode dei er sjekka med.

– Vi vil også følgje utviklinga i frammøte. Det viktigaste kvinnene skjølve kan gjere, er å ta livmorhalsprøve når påminninga kjem, understrekar Tropé.