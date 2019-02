Pollensesongen startar to veker tidlegare enn vanleg

Nyhende

Fjorårets rekordvarme sommar sørgjer for ein tung sesong for pollenallergikarar. Samtidig ligg pollensesongen to veker føre skjema.

Framskyvinga kjem av dei milde temperaturane i vinter. Vanlegvis startar pollensesongen først i byrjinga av mars, fortel NRK. Sesongen kan samtidig bli den verste på fleire år grunna ekstremvarmen i fjor sommar.

Varmen har sørgt for at bjørk, or og hassel har samla opp store mengder blomsterstøv. Allereie denne veka vil fleire kjenne teikn på allergi. Hassel blomstrar først.

– Vinteren avgjer når sesongen startar, men pollenmengda vart avgjord allereie i fjor sommar. Bjørk, hassel og or-sesongen kjem til å bli dei vanskelegaste på lang tid for dei som er allergiske, seier forskar Åslög Dahl ved institutt for biologi og miljøvitskap ved Universitetet i Göteborg til Sveriges Radio.

Pollenvarslinga sender ut årets første varsel denne veka.

