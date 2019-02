Lurt eller luring?

Nyhende

Kvar elevane i Austefjord skal gå på skule den dagen skul-en i Austefjorden eventuelt vert lagt ned, er blitt eit stridstema mellom Volda og Hornindal. Volda kommunestyre har handsama saka som høyringspart, ettersom det er Fellesnemnda for nye Volda som skal gjere endeleg vedtak i saka. I kommunestyredebatten kom det fram at politikarane i Volda er splitta. Nokre meiner det er viktig å halde fast på ordlyden i intensjonsavtalen mellom Hornindal og Volda frå juni 2016, der det står svart på kvitt at Austefjord skal inngå i opptaksområdet til Hornindal skule. Men fleirtalet på 16 mot 11, anført av Arild Iversen (KrF), som og fremma det som vart vedteke som høyringsuttale, meiner foreldra sine innspel og omsynet til barna sitt beste må vege tyngst.

I følgje avisa Møre-Nytt uttalte Iversen at «det viktigaste for oss er kva foreldra og grendelaga meiner, og det er eintydig. Det står mykje rart i intensjonsavtalen og den er ikkje bindande og endeleg».