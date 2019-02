Solid plusstal for Stryn kommune

Nyhende

Stryn kommune leverte eit netto driftsresultat på 14,4 mill kroner for 2018 - 13,8 millionar over budsjett. Til samanlikning var resultatet 7 millionar i 2017. Dette kjem fram i ei pressemelding frå kommuneadministrasjonen.

Netto driftsresultat er summen av driftsinntekter, minus driftskostnader, inklusive finansinntekter og finanskostnader. Om ein ikkje tek med finans får ein kommunen sitt brutto driftsresultat. Dette var i 2018 23,6 mill. kroner mot 15,4 mill. i 2017. Budsjettet her var 11,2 mill. kroner.

Resultatet i 2018 gir ein driftsmargin på 2,27 %, og som er godt over dei 1,7 % som er tilrådd som det minste driftsresultatet ein kommune bør ha.

- Det er all grunn til å gje ros til heile kommuneorganisasjonen for å ha levert eit resultat på eit nivå som gir grunnlag for ei vidare positiv utvikling av kommunen i krevjande tider, seier rådmann Rune Hovde i pressemeldinga.

- Arbeidet med omstilling og tilpassing av kommunen sine tenester til dei behova vi ser innbyggjarane og næringslivet har, må halde fram, men det er godt å sjå at vi no er på rett veg avsluttar rådmannen.

Rekneskapen er enno ikkje revidert, og tala som er leverte til SSB er førebelse. Rekneskap og årsmelding for Stryn kommune skal handsamast i kommunestyret i mai.