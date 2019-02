Cupeventyr for Solheim og Hammarby?

Nyhende

Mats Solheim og Hammarby er allereie godt i gang med sesongen i svensk fotball. Denne veka kom også Solheim på scoringslista.

Det var i cupkampen mot Varbergs BOIS at 30-åringen frå Loen fann vegen til nettmaskene for første gong på eit par sesongar.

Kvartfinale?

– Med denne kampen er pre-season offisielt over. Det er gruppespel i cupen no, og vi har to kampar att mot Eskilsminne og Dalkurd. Vi skal i utgangspunktet gå vidare frå den gruppa. Då er det eventuelt kvartfinale etter det.

Solheim spelte 35 minutt som venstreback i kampen, og scoringa hans kom fire minutt på overtid i 3–0 sigeren.