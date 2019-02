Glad for gode rekneskapstal

Nyhende

- Med atterhald om at endeleg revidering av rekneskapstal ligg føre, er det meget positivt å sjå at også driftsåret 2018 viser positive tal. Dette gjev kommunen mulegheit til å gjennomføre gode tiltak i 2019 som kan skape vekst og utvikling. I tillegg kunne levere så gode tenester som muleg til innbyggjarane, seier ordførar Sven Flo etter at den førebelse kommunerekneskapen er lagt fram. Den syner netto driftsresultat på 14,4 millionar.

- Eg vil takke heile organisasjonen for godt arbeid, og god budsjettdisiplin. Med eit budsjett i underkant av 600 mill. for 2018 er det alltid ein streben etter å levere nærast muleg null. Men det er likevel alltid betre med plusstal enn minustal i rekneskapen. Og det har kommunen igjen bevist at den leverer på, og som igjen gjev oss den styringsfarta og kontrollen vi skal ha i utviklinga av kommunen på ein sunn og berekraftig måte. Vi forvaltar innbyggjarane sine pengar, og då må det også styrast ansvarleg, seier ordførar Sven Flo (H).