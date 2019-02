Vil ha landstraum til cruiseskip

Nyhende

Ordførar Alfred Bjørlo ynskjer samarbeid med SFE for å greie ut landstraum-anlegg for cruisetrafikken på Nordfjordeid. Bjørlo har også invitert dei fire kommunane som er med i Nordfjord Havn IKS, til felles samarbeid om miljøkrav for cruiseskip i Nordfjord.

Vi spør Eid-ordføraren om kvifor kommunen ikkje starta med landstraum-prosjektet før kaianlegg og salsapparat vart realisert for to år sidan.