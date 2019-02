Signerte kontrakt på Flotunnelen og Blaksettunnelen

Nyhende

Kontrakten har ein verdi på 490 millionar kroner, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Tunnelprosjektet i Stryn er ei totalentreprise, det betyr at entreprenøren både skal prosjektere og bygge tunnelane. Dette er ein stor skilnad frå ei vanleg hovudentreprise der prosjektet er ferdig prosjektert av Vegvesenet innan utlysing.

- Før Hæhre kan ta første spadetak skal vi også igjennom ei samhandlingsfase. Målet er å førebu anleggsstart, og rydde opp i potensielle misforståingar og konfliktar før arbeidet startar, seier Øystein Tytingvåg, prosjektleiar i Statens vegvesen.

Hæhre er no i gang med prosjekteringsarbeidet, og ser føre seg oppstart i mai. Entreprenørfirmaet har i dag fleire store prosjekt i Nordland, men kjem til å flytte mannskap og ressursar sørover. I tillegg til tunnelprosjekta i Stryn, har entreprenørfirmaet også fått oppdraget med å oppgradere Vadheimstunnelen på fv. 55 i Sogn.

- Prosjektet i Stryn passa veldig godt inn i porteføljen vår, for vi har ledig kapasitet på tunneldrift. Totalentreprise er ikkje noko nytt for oss, men det blir spennande, seier Øystein Birkeland, prosjektsjef for tunnel i Hæhre Entreprenør.

I utgangpunktet har dei tenkt å starte på begge tunnelane tilnærma samtidig, og drive frå den eine sida. Rigging og førebuande arbeid startar opp til våren, og så startar tunneldrivinga etter ferien, heiter det i pressemeldinga.