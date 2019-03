Hansen og Dysvik konkurs

Nyhende

Brønnøysundregistrene melder at det ved Nedre Romerike Tingrett er opna konkurs i buet til Hansen og Dysvik AS. Verksemda er ein engroshandel for tekstilar og utstyrsvarer. Tidlegare har dei drive via eigne butikkar. Dei seinare åra er blitt firmaet omorganisert og har distribuert varer via franchisetakarar. Dette inneber samarbeid mellom sjølvstendige partnarar.