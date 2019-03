Elevane ønskjer leikeområde ved skulen

Nyhende

Elevar ved Hornindal skule tek til orde for at ein i samband med den pågåande skuleutbygginga også tek grep for uteområdet.

Elevrådet ønskjer at uteområdet ved skulen skal vere del av nærmiljøet sitt aktivitetstilbod, både med tanke på leik, sport og ulike arrangement.

Då Samarbeidsutvalet (SU) og skulemiljøutvalet (SMU) nyleg hadde møte, slutta begge seg til innspela frå elevane. Dei meiner det no må lagast ein fullstendig plan som viser korleis ein kan legge til rette for å skape eit attraktivt, funksjonelt og inspirerande utemiljø rundt skulen.

Det vert peika på at det må takast omsyn til at uteområdet skal gi mulegheit for både aktivitet og avkopling. Nærleik mellom sosial soner og aktivitetssoner må avpassast.

- Det vart samrøystes bestemt at rektor på vegne av elevrådet, SU og SMU sender innspelet frå elevrådet over til rådmannen for å sikre at stemma til elevane blir tekne med i det vidare arbeidet med uteområdet, skriv rektor Gro M. Hundeide i brev til rådmannen.