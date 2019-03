Nyhende

Det fortel Fjord Norge i eit nyheitsbrev. Den nye ekstreme klatreruta har vanskegrad F, og blir karakterisert som ei av dei mest krevjande klatrerutene i landet. Med den nye klatreruta meiner Fjord Norge at Via Ferrata Loen er eitt av dei mest fullstendige tilboda i sitt slag i Europa.

Bransjeorganisasjonen gjer det samtidig klart at den nye klatreruta ikkje er for kven som helst, og krev sin mann og si kvinne – men at utsikta på toppen er fantastisk.

Flott utsikta kan ein også få når Loen Active opnar to såkalla zip lines der folk kan flyge over øvste delen av Tungegjølet, og nyta utsikta frå 1000 meters høgd. Dei to "løypestrengene" ligg cirka ti minutt gåtur unna Loen Skylift og blir 125 og 95 meter lange.

(NPK)