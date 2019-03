Stryn Blandakor inviterte til korkafe

Nyhende

Leiaren for koret, Berit Hisdal Lunde, ønskte både gjestekor, dansegruppe og publikum velkomne før dirigent Henny Koppen og Stryn Blandakor tok oss med til Afrika og afrikanske rytmar med «Shosholoza». Etter kvart tok gjestekoret, Olden Singers oss heim att til «Jeilebekkjen», før vi fekk vere med til Irland med «What shall we do with a drunken sailor» i ein artig versjon.